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В Московском зоопарке поселились попугаи Кеа

15:16
  • четверг
  • 21 июля 2022

Пару родом из Новой Зеландии вырастили под Волоколамском

В Московском зоопарке поселились попугаи Кеа. Это мечта путешественников и кошмар фермеров в местах их обитания.

Эту пару родом из Новой Зеландии вырастили под Волоколамском в Центре воспроизводства. Оливково-зеленое оперение и внушительный клюв сделали Кеа излюбленной диковинкой у ценителей экзотики. Под мощными крыльями ещё и огромные алые пятна, которые великолепно смотрятся в полёте. Но жители в местах их обитания от такого соседства не в восторге: попугаи охотятся за скотом, громят дома, проникая в них через дверцы для собак и кошек. Да и туристам достаётся: Кеа легко выхватывают телефоны и кошельки. Впрочем, посетителям "Московского зоопарка" беспокоиться не о чем: выскользнуть из вольера Кеа не сможет. 

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