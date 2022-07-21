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Около 400 тонн мусора выловили из Москвы-реки с начала года

15:11
  • четверг
  • 21 июля 2022

Река становится чище

Более 80 километров в день проходят суда коммунального флота по Москве-реке, чтобы выловить весь плавающий мусор. За это отвечают специалисты "Мосводостока". Отходы убирают с помощью барж, где есть всё необходимое: огромный ковш, кран-манипулятор и, конечно, крюки и сачки. Кроме того, бригады оперативно ликвидируют нефтяные пятна и очищают водосточные сети.

Только с января этого года было собрано и утилизировано около 400 тонн мусора. Чаще всего из реки вылавливают листву, фантики и бутылки, но встречаются и более интересные находки.

"В этом году был интересный случай. Кто-то взял велосипед напрокат, покатался и решил, чтобы его не нашли, взял и просто бросил его в воду, утопил. Ну, нам подсказали. Мы подъехали, его достали и сдали, нашелся хозяин - на нем все было написано", - говорит начальник подразделения флота ГУП "Мосводосток" Вячеслав Шуткин.

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