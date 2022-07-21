Как строят станцию "Физтех" московского метро

Помимо нее, на отрезке длиной почти 6 километров появятся "Яхромская" и "Лианозово"

Новая платформа "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена готова почти на четверть. Кроме нее, на ветке сейчас строят ещё две станции - "Яхромская" и "Лианозово". Этот участок салатовой ветки сделает доступнее метро для почти полумиллиона горожан.

Идея этой станции родилась из шутки - в 1996 году студенты Физтеха устроили флешмоб - на схемы московского метро добавили станцию с названием вуза. Для того времени это было фантастикой, никто даже представить не мог, что выходка окажется пророческой.

Спустя 26 лет студенческая выдумка - в разгаре строительства. Креативщики из 90-х ошиблись только с веткой - "Физтех" появился не на серой линии, как они предполагали, а на салатовой. На севере столицы - это единственная станция, которая "перешагнула" МКАД.

Глубина "Физтеха"- небольшая, около 15 метров, а котлован, напротив, очень длинный - больше 600 метров - статус конечной станции обязывает: здесь будут эксплуатационные службы и тупики для составов Люблинско-Дмитровской линии. Строителям приходится работать в условиях плотной городской застройки и учитывать близость коммуникаций.

"Наверху находится поселок, который закрыт шумозащитным экраном, который позволяет избежать шумового воздействия от строительных работ. Также нам потребовалось перенести более километра дождевой канализации района", - рассказал Владимир Чуднецов, заместитель главного инженера СМУ-1 "Метростроя".

Сейчас здесь завершается разработка котлована и монтируются арматурные каркасы будущей платформы и вестибюля. Станция будет односводчатой.

"На мой взгляд, это дает свободу. Тем более, станция в светло-серых тонах - очень красиво будет смотреться. Возводить сложнее в том плане, что применяются дополнительные механизированные способы - будет применена передвижная механизированная опалубка, которая позволяет соорудить данный свод", - сообщил Чуднецов.

С новой северной конечной Люблинско-Дмитровская линия станет длиннее на три станции. Помимо "Физтеха", на отрезке длиной почти 6 километров появятся "Яхромская" и "Лианозово".

"Полностью выполнена проходка всех тоннелей, по станциям "Лианозово" и "Яхромская" готовность примерно одинаковая - порядка 70-75 процентов по обеим станциям", - заявил Евгений Костроменков, руководитель контракта АО "Мосметрострой".

На "Яхромской" уже идёт обратная засыпка котлована, готовы платформа и один вестибюль, даже смонтированы эскалаторы. Одна из сложностей, с которой столкнулись здесь, станция "ныряет" под Дмитровское шоссе, поэтому строителям пришлось менять основной ход магистрали - сейчас потоки машин объезжают стройку.

"После того, как мы произведем засыпку части станции, мы перекладываем обе части Дмитровского шоссе непосредственно на станцию, и после этого начинаем выполнять работы по сооружению лестничных сходов - первого и второго", - рассказал Евгений Костроменков, руководитель контракта АО "Мосметрострой".

Новый участок салатовой ветки очень ждут на севере столицы и в ближайшем Подмосковье - он улучшит доступность сразу нескольких районов Москвы и сделает поездки по городу быстрее на 20 минут. Полностью запустить всю ветку до "Физтеха" планируют до конца следующего года.

Наталья Тарасова, Валерий Белинский, Андрей Пашутин, Дмитрий Лукиных. "ТВ Центр".

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