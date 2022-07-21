Город-сад: в Москве готовятся к открытию фестиваля "Цветочный джем"

Столицу украсят десятки тысяч цветов

Завтра столица превратится в тропики. Сотни экзотических цветов украсят город. Так начнётся главный фестиваль московского лета - "Цветочный джем".

Диковинные тропические цветы, травы и деревья занимают свои места в экзотической беседке, которую сейчас достраивают на Кузнецком мосту. Здесь они соседствуют друг с другом, как если бы росли в настоящих джунглях. Эта площадка фестиваля "Цветочный джем", который в столице в этом году состоится уже в пятый раз, рекордсмен по количеству редких экземпляров растений: в общей сложности - 650 видов!

"Банан, бамбук, лианы - самые настоящие. Монстера, папоротник и гордость нашего сада - стрелиция четырёхметровая", - рассказывает куратор тропического сада Наталья Цивчинская.

Чтобы обеспечить в московском переулке привычный для тропического сада влажный климат, рабочие монтируют систему мелкодисперсного орошения.

"Идея была в том, чтобы по листьям скатывались капельки дождя. И возможно, немного освежались жители города в этом оазисе", - говорит Цивчинская.

А всего в центре города ландшафтные дизайнеры оформят почти 3 десятка фестивальных площадок. Организаторы обещают в очередной раз всех приятно удивить.

"Будут воссозданы лучшие конкурсные и специальные проекты фестиваля "Цветочный джем" прошлых лет, а также будут представлены новые интересные ландшафтные решения, например, водные, висячие сады, цветочные арки, вертикальное озеленение, тропические зеленые острова", - говорит представитель оргкомитета фестиваля "Цветочный джем" Павел Гусев.

Яркий разноуровневый сад с акцентом на объемные формы украсил собой лестницу, ведущую к Новопушкинскому скверу. По задумке куратора сада, "Геометрия природы" должна подчеркнуть собой геометричные пропорции зданий на Тверской улице.

"Я считаю, что структурные растения отлично сочетаются со сталинским ампиром вдоль всей Тверской, и сюда прекрасно подходят и яркие цвета добавляют, структуру сада всегда создают крупные растения: это деревья и кустарники. Многолетники являются дополнением: это цвет, это наполнитель, настроение, все что угодно", - говорит куратор сада "Геометрия природы" Елена Горская.

Десяток видов редких чайных роз смогут насчитать любители садово-паркового искусства, если заглянут в Камергерский переулок. Здесь у подножья памятнику Станиславскому и Немировичу-Данченко вырос невероятной красоты каскадный розарий.

Самый большой сад, который непременно стоит посетить, расцвел на Манежной площади. Чтобы превратить одну из самых любимых ярмарочных площадок москвичей в "Сказочный цветущий город" (именно так называется этот сад), на Манежную площадь доставили свыше 45000 растений. Аромат цветов здесь повсюду. Чтобы нарядить ими все домики вместе с крышами и арки организаторам фестиваля потребовалось 2 недели.

Для входа посетителей эта и другие площадки фестиваля "Цветочный джем" откроются уже завтра. Ну а радовать глаз жителей мегаполиса цветочные произведения искусства будут, по меньшей мере, до наступления осени.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, Олег Соколов. "ТВ Центр".

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