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В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

15:13
  • четверг
  • 21 июля 2022

Оперативники изъяли почти 500 литров химических реактивов

В подмосковном Солнечногорске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. На территории гаражного кооператива было организовано якобы производство кирпича. Вот только в соседнем ангаре использовали совсем другие формулы, там в колбах и ретортах выпаривали опасный наркотик - мефедрон. Кроме того, помещения были заставлены канистрами, вентиляторами и сушилками.

Оперативники изъяли почти 500 литров химических реактивов, а также 5 килограммов готового психотропного вещества. Задержано четверо мужчин, но признательные показания дали не все.

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Подпольная нарколаборатория
Подпольная нарколаборатория
Подпольная нарколаборатория
Подпольная нарколаборатория
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