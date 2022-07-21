В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

Оперативники изъяли почти 500 литров химических реактивов

В подмосковном Солнечногорске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. На территории гаражного кооператива было организовано якобы производство кирпича. Вот только в соседнем ангаре использовали совсем другие формулы, там в колбах и ретортах выпаривали опасный наркотик - мефедрон. Кроме того, помещения были заставлены канистрами, вентиляторами и сушилками.

Оперативники изъяли почти 500 литров химических реактивов, а также 5 килограммов готового психотропного вещества. Задержано четверо мужчин, но признательные показания дали не все.

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