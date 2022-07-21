Приложение "Сбера" заработало после сбоя

Неполадки устранены
Приложение "СберБанк Онлайн" восстановило работу после сбоя. Неполадки в работе сервиса устранены, пишет газета "Известия".
Ранее пользователи "Сбера" пожаловались не нестабильную работу мобильного приложения. При попытке зайти на экране появлялось сообщение об ошибке.
"Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть — мобильную или WI-FI. Код ошибки: 01-05", - говорилось в сообщении.
Команда "Сбера" принесла извинения за доставленные неудобства и заверила, что делает все возможное для скорейшей ликвидации проблемы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: