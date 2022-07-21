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Приложение "Сбера" заработало после сбоя

13:42
  • четверг
  • 21 июля 2022

Неполадки устранены

Приложение "СберБанк Онлайн" восстановило работу после сбоя. Неполадки в работе сервиса устранены, пишет газета "Известия".

Ранее пользователи "Сбера" пожаловались не нестабильную работу мобильного приложения. При попытке зайти на экране появлялось сообщение об ошибке.

"Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть — мобильную или WI-FI. Код ошибки: 01-05", - говорилось в сообщении.

Команда "Сбера" принесла извинения за доставленные неудобства и заверила, что делает все возможное для скорейшей ликвидации проблемы.

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