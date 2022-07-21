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Синоптик рассказал о погоде в августе в России

14:05
  • четверг
  • 21 июля 2022

Последний месяц лета порадует солнцем

Август в Центральной России прогнозируется солнечным, с относительно жаркими днями. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Синоптик пообещал, что заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями, сообщает РИА Новости.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода вернется в Москву в выходные дни, столбики термометров будут показывать около 30 градусов. При переменной облачности в выходные дни существенных осадков не ожидается.

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