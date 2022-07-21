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Мишустин: решение о докапитализации ФРП будет принято до конца года

14:56
  • четверг
  • 21 июля 2022

Премьер-министр заявил об этом в ходе рабочей поездки в Ижевск

Правительство до конца года примет решение о докапитализации Фонда развития промышленности. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ижевск.

Премьер-министр посетил выставку промышленных предприятий, на которой показали продукцию региональных производителей. Общаясь с представителями отрасли, Мишустин подчеркнул важность станкостроения, поскольку оно поможет обеспечить технологический суверенитет страны.

"Станкостроение - в фокусе нашего внимания... Сегодня все утраченные компетенции надо не просто восстановить, а нужно сегодня поставить амбициозные задачи восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать самую важную задачу, о которой говорил президент, это технологический суверенитет нашей страны", - заявил Мишустин в четверг в ходе посещения концерна "Калашников" в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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