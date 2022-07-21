В Госдуме объяснили желание США объявить Россию страной-террористом

Вашингтон стремится осложнить отношения России с другими странами

Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа прокомментировал заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Конгресс признает Россию государством-спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

"Они не знают уже, что придумать, санкции не достигают результатов, которых они ожидают. Вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами", - отметил парламентарий в разговоре с РИА "Новости".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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