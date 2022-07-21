Захарова прокомментировала политический кризис в Италии

Ранее президент страны принял отставку премьер-министра

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг прокомментировала политическую ситуацию в Италии.

"Официальные лица в Италии увязывают внутриполитические перестановки, я не говорю проблемы или какие-то там программы, а просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой - это удивительно. Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги.

Как прежде отмечала Захарова, попытка выдать за "руку Кремля" кадровые перестановки в правительствах других государств "выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько брезгливость".

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