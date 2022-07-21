Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине

В числе награжденных - один гражданский

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" военным, удостоенным звания Героя России за участие военных действиях на территории Украины.

Церемония проходила в Национальном центре управления обороной. В частности, среди награжденных оказался и один гражданский - гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Также указом российского президента Владимира Путина звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнемётного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

"Все, что вы делаете, - это уже история. Надеюсь, вы и дальше будете надежно защищать Россию, ее независимость и граждан", - отметил Шойгу.

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