Сергей Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ

Политик назвал организацию ангажированной

Необходимо приостановить членство России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ее политической ангажированности, а также "прекратить ее финансирование". Такое мнение в четверг, 21 июля, высказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду!" Сергей Миронов.

По его словам, "ВОЗ исполняет волю своих американских спонсоров и Минздрава США, где истерию вокруг гендерной проблематики раскручивают человекообразные существа", однако в Миистерстве здравоохранения России "этого как будто не замечают и механически переносят данный "подход" на российскую почву, возводя отклонения в норму".

Наряду с этим Миронов обратился к Министерству здравоохранения России с просьбой прояснить позицию ведомства относительно решения ВОЗ признать "третий пол".

Политик также выразил в своем Telegram-канале недовольство тем, что "Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения".

В мае уже звучали предложения денонсировать соглашение России с ВОЗ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди — выход из ВТО (Всемирной торговой организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). По словам Толстого, эти организации "в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами".

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