Минпромторг пообещал сократить номенклатуру параллельного импорта

Это сделают при достаточном количестве отечественных товаров

Схема параллельного импорта будет отменена по ряду групп товаров, которые будут в достаточном количестве производиться в России. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр напомнил, что решение о легализации параллельного импорта было принято "осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок", однако это временная мера.

Глава Минпромторга не уточнил сроки сокращения номенклатуры параллельного импорта, отметив лишь, что это произойдет скоро, когда появится понимание, что такой российской продукции достаточно.

Мантуров также не рассказал, о каких товарных категориях может идти речь, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что временный ввод параллельного импорта позволит скорее наладить новые логистические цепочки поставок материалов и комплектующих, которые пока не производятся внутри страны.

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