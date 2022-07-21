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Минпромторг пообещал сократить номенклатуру параллельного импорта

14:47
  • четверг
  • 21 июля 2022

Это сделают при достаточном количестве отечественных товаров

Схема параллельного импорта будет отменена по ряду групп товаров, которые будут в достаточном количестве производиться в России. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
МЭР дало разъяснения по легализации параллельного импорта

Министр напомнил, что решение о легализации параллельного импорта было принято "осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок", однако это временная мера.

Глава Минпромторга не уточнил сроки сокращения номенклатуры параллельного импорта, отметив лишь, что это произойдет скоро, когда появится понимание, что такой российской продукции достаточно.

Мантуров также не рассказал, о каких товарных категориях может идти речь, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что временный ввод параллельного импорта позволит скорее наладить новые логистические цепочки поставок материалов и комплектующих, которые пока не производятся внутри страны.

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
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