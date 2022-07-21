Эксперты определили самые аварийные марки мотоциклов

Среди самых опасных для мотоциклистов улиц Москвы названы Винницкая, Люблинская, Рябиновая и Островитянова

В России увеличилась доля аварий с участием управлявших мототехникой BMW водителей, пишет АСН.

Так, за первое полугодие 2022-го доля таких случаев увеличилась с 20% до 50%.

Также в статистику попали владельцы мотоциклов Kawasaki. На их долю пришлось 16% ДТП.

При этом реже всего в списке фигурируют марки Honda, Yamaha, Harley-Davidson и Triumph.

Среди самых опасных для мотоциклистов улиц Москвы названы Винницкая, Люблинская, Рябиновая и Островитянова, среди магистралей - Ленинский проспект и Можайское шоссе.

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