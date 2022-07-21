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Песков: европейская бюрократия хуже советской

14:41
  • четверг
  • 21 июля 2022

США в этом плане эффективнее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал европейскую бюрократию тягучей.

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"Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Песков, США в этом плане действует гораздо прагматичнее - оперативно вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно.

Ранее ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения включают запрет импорта российского золота, заморозку активов Сбербанка.

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