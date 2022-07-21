Песков: европейская бюрократия хуже советской

США в этом плане эффективнее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал европейскую бюрократию тягучей.
"Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, еще более тягучая. И эта тягучесть системы Евросоюза им не позволяет оперативно вносить какие-то корректировки. Европа мучается от этого, но, к сожалению, это та реальность и тот ход событий, который выбирают сами европейцы", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").
Как уточнил Песков, США в этом плане действует гораздо прагматичнее - оперативно вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно.
Ранее ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения включают запрет импорта российского золота, заморозку активов Сбербанка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"