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Главы МИД России и Венгрии проведут в четверг переговоры в Москве

14:43
  • четверг
  • 21 июля 2022

Венгерский министр также встретится с Мантуровым и Новаком

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто проведут в четверг переговоры.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. О темах переговоров она не сообщила.

В свою очередь МИД Венгрии утверждает, что Лавров и Сийярто обсудят дополнительные закупки 700 миллионов кубометров газа. Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства проведет встречи с вице-премьерами Александром Новаком и Денисом Мантуровым.

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