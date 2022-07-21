Медведев пообещал беженцам довести СВО до конца

Украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, но и "пошире"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг встретился с беженцами из Донбасса и с Украины, передает РИА "Новости".

Он, в частности, заявил, что все намеченное в рамках специальной военной операции будет доведено до конца.

Как уточнил зампред Совбеза, украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, "но и подальше".

По словам Медведева, беженцам продлят сроки пребывания в России, если СВО продолжится после августа. Также зампред СБ пообещал помочь с предоставлением бесплатных медосмотров для получения российского гражданства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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