ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев пообещал беженцам довести СВО до конца

15:23
  • четверг
  • 21 июля 2022

Украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, но и "пошире"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг встретился с беженцами из Донбасса и с Украины, передает РИА "Новости".

Володин предложил подсчитать ущерб Донбассу от действий Украины и НАТО
МИД России опроверг контакты с США по Украине

Он, в частности, заявил, что все намеченное в рамках специальной военной операции будет доведено до конца.

Как уточнил зампред Совбеза, украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, "но и подальше".

По словам Медведева, беженцам продлят сроки пребывания в России, если СВО продолжится после августа. Также зампред СБ пообещал помочь с предоставлением бесплатных медосмотров для получения российского гражданства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.