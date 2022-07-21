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Совет ЕС дал разъяснения по новым санкциям против России

15:13
  • четверг
  • 21 июля 2022

Рестрикции не затрагивают продовольствие

Новые европейские санкции против России не касаются торговли сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в Совете Евросоюза.
Стала известна дата вступления в силу седьмого пакета санкций ЕС

В Совете ЕС подчеркнули, что любые рестрикции — новые или введенные ранее — "никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией".

Кроме того, санкции не запрещают третьим странам закупку лекарств или медицинской продукции из России.

Также Евросоюз смягчил запрет на поставки товаров и оказание услуг для российской авиационной отрасли. Техническая поддержка в этой области будет разрешена "в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу ИКАО по разработке технических стандартов".

Запрет на транзакции с российскими бюджетными структурами будет скорректирован, "чтобы предоставить доступ к правосудию", сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

21 июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Этим же решением все действующие санкции против России продлены до конца января 2023 года.

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