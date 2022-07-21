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Россельхознадзор опроверг перебои в поставках семян картофеля

15:36
  • четверг
  • 21 июля 2022

Посевного материала столько же, сколько было в 2021 году

Информация о перебоях с поставками семян для выращивания картофеля не соответствует действительности. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в Россельхознадзоре.
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Пресс-служба ведомства уточнила, что объем ввезенного в Россию семенного материала различных сельскохозяйственных культур в сравнении с аналогичным периодом 2021 года остался на том же уровне — 91 тысяча тонн. При этом более 14,4 тысячи тонн семян картофеля было ввезено в Россию с начала года.

Больше всего семян поставила в Россию Германия (5,18 тысячи тонн). Франция нарастила отгрузки в пять раз — с 701 тонны в прошлом году до 3,59 тысячи тонн в текущем. Из Финляндии ввезено на 46% больше семян картофеля (1,08 тысячи тонн против 736 тонн). На 23% вырос импорт из Нидерландов (с 2,57 тысячи до 3,18 тысячи тонн), сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что все риски для России с точки зрения обеспеченности продовольствием захеджированы, а цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за ошибок, которые были допущены мировыми политиками за последние несколько лет.

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