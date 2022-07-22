Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит задуматься о сделках с недвижимостью, Девам же следует умерить амбиции

Овны

Ваша жизнь станет ярче и красочнее, потому что Солнце сегодня входит в родственный знак Льва. Впереди 30-ть дней праздников, красивой жизни и удовольствий!

Тельцы

Наступает хорошее время для продажи или покупки недвижимости, релокации или ремонта в доме. У вас появятся идеи, а главное, смелость и энергия для их воплощения.

Близнецы

Солнце решило придать вам легкости, мобильности и яркости. Блогеры и писатели сегодня будут более заметными, все остальные – легкими на подъем и удачливыми.

Раки

Венера в вашем знаке ослаблена Юпитером и пока не может похвастаться успехами. Но вам можно присматриваться к денежным темам – скоро придет удачное время для заработков.

Львы

Солнце вошло в ваш знак, с Днем рождения! Наступает приятное время, но конфликт светила с Плутоном советует вам еще пару дней не расслабляться.

Девы

Вам придется пройти через тернистый путь искушений и соблазнов. Умерьте амбиции и уйдите в тень – это лучшая стратегия!

Весы

Чудесный день, когда вы будете ощущать вдохновение и мечтать. Сегодня не возбраняется строить планы на будущее, визуализировать, любоваться тем, что хочется купить.

Скорпионы

Ситуация с работой и учебой начнет медленно, но верно налаживаться – Солнце спешит к вам на помощь! Только подзарядите внутренние батарейки на выходных, отдохните.

Стрельцы

Солнце в родственном для вас огненном знаке Льва призывает не ограничивать творческие порывы и любопытство. Займитесь тем, чем мечтали – в любом возрасте не поздно сделать это!

Козероги

Звезды нацеливают вас на решение личных и финансовых проблем. Идея искать помощи у психолога или финансового консультанта – прекрасная, не стесняйтесь!

Водолеи

Наступает месяц активности в личной жизни: звезды дают зеленый свет знакомствам и свиданиям. Те, у кого уже есть пара, могут возобновить романтику и укрепить свою связь.

Рыбы

Вас ждут перемены в образе жизни или рабочем графике. Переход на удаленную работу, например. Если вы ждали знака свыше, чтобы заняться своим здоровьем, то вот он!

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