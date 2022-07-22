Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит задуматься о сделках с недвижимостью, Девам же следует умерить амбиции
Овны
Ваша жизнь станет ярче и красочнее, потому что Солнце сегодня входит в родственный знак Льва. Впереди 30-ть дней праздников, красивой жизни и удовольствий!
Тельцы
Наступает хорошее время для продажи или покупки недвижимости, релокации или ремонта в доме. У вас появятся идеи, а главное, смелость и энергия для их воплощения.
Близнецы
Солнце решило придать вам легкости, мобильности и яркости. Блогеры и писатели сегодня будут более заметными, все остальные – легкими на подъем и удачливыми.
Раки
Венера в вашем знаке ослаблена Юпитером и пока не может похвастаться успехами. Но вам можно присматриваться к денежным темам – скоро придет удачное время для заработков.
Львы
Солнце вошло в ваш знак, с Днем рождения! Наступает приятное время, но конфликт светила с Плутоном советует вам еще пару дней не расслабляться.
Девы
Вам придется пройти через тернистый путь искушений и соблазнов. Умерьте амбиции и уйдите в тень – это лучшая стратегия!
Весы
Чудесный день, когда вы будете ощущать вдохновение и мечтать. Сегодня не возбраняется строить планы на будущее, визуализировать, любоваться тем, что хочется купить.
Скорпионы
Ситуация с работой и учебой начнет медленно, но верно налаживаться – Солнце спешит к вам на помощь! Только подзарядите внутренние батарейки на выходных, отдохните.
Стрельцы
Солнце в родственном для вас огненном знаке Льва призывает не ограничивать творческие порывы и любопытство. Займитесь тем, чем мечтали – в любом возрасте не поздно сделать это!
Козероги
Звезды нацеливают вас на решение личных и финансовых проблем. Идея искать помощи у психолога или финансового консультанта – прекрасная, не стесняйтесь!
Водолеи
Наступает месяц активности в личной жизни: звезды дают зеленый свет знакомствам и свиданиям. Те, у кого уже есть пара, могут возобновить романтику и укрепить свою связь.
Рыбы
Вас ждут перемены в образе жизни или рабочем графике. Переход на удаленную работу, например. Если вы ждали знака свыше, чтобы заняться своим здоровьем, то вот он!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"