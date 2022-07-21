Российского теннисиста ограбили в Германии

Грабители проникли в номер спортсмена

На турнире в немецком Гамбурге ограбили российского теннисиста Карена Хачанова, пишет со ссылкой на источник РИА "Новости".

В четверг Хачанов должен провести матч второго круга с итальянцем Фабио Фоньини.

"Номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей", - сообщил собеседник агентства.

26-летний Хачанов в настоящее время занимает 26 место в мужском одиночном рейтинге. На его счету четыре победы на турнирах ATP.

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