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Российского теннисиста ограбили в Германии

15:31
  • четверг
  • 21 июля 2022

Грабители проникли в номер спортсмена

На турнире в немецком Гамбурге ограбили российского теннисиста Карена Хачанова, пишет со ссылкой на источник РИА "Новости".
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В четверг Хачанов должен провести матч второго круга с итальянцем Фабио Фоньини.

"Номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей", - сообщил собеседник агентства.

26-летний Хачанов в настоящее время занимает 26 место в мужском одиночном рейтинге. На его счету четыре победы на турнирах ATP.

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Карен Хачанов
Карен Хачанов
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