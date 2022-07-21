Британия передаст Украине десятки артиллерийских орудий

А также 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

"Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны", - приводит слова Уоллеса "Интерфакс".

Он добавил, что Украине предоставят несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц боеприпасов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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