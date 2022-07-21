ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британия передаст Украине десятки артиллерийских орудий

15:31
  • четверг
  • 21 июля 2022

А также 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

Трасс выступила против отправки британских военных на Украину
"Изнурительная война на истощение": в США оценили военные успехи Украины

"Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны", - приводит слова Уоллеса "Интерфакс".

Он добавил, что Украине предоставят несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц боеприпасов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.