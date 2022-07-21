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Холодов в Центральной России до конца лета не будет

15:58
  • четверг
  • 21 июля 2022

Однако дожди и грозы еще возможны

В ближайшие дни в Центральной России установится теплая погода, холодов летом 2022 года больше не будет. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик отметил, что "климатический маятник качнется в другую сторону", инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения. Благодаря этому погода возьмет курс на возвращение лета.

До конца июля в Центральной России "провалов холода" больше не будет, жителей средней полосы ожидает по-июльски теплая погода. В предстоящие выходные столбики термометров поднимутся до 26-31 градуса, это на три-четыре градуса выше климатической нормы.

Однако в начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, цитирует Тишковца АГН "Москва".

Ранее Тишковец рассказал, что август в Центральной России прогнозируется солнечным, с относительно жаркими днями. Синоптик пообещал, что заключительный месяц лета не подведет россиян.

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