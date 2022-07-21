Переговоры по украинскому зерну продолжаются в видеоформате

Москва надеется на договоренность в ближайшее время

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры России, Турции, Украины и ООН по зерну продолжаются в видеоформате.

По его словам, Москва надеется на договоренность по украинскому зерну в ближайшее время. Как уточнил дипломат, без поставок российского зерна и удобрений будет сложно рассчитывать на решение мировых проблем с продовольствием.

Вопросы с поставками российского и вывозом украинского зерна должны решаться параллельно, заключил замглавы внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

Ранее газета Financial Times написала, что Москва и Киев близки к достижению соглашения об экспорте зерна с Украины, однако стороны до сих пор не пришли к общему знаменателю по поводу того, как гарантировать безопасность судов и портов.

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