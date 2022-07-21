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Участники международной экспедиции на МКС вышли в открытый космос

22:28
  • четверг
  • 21 июля 2022

Среди них - россиянин Олег Артемьев

Участники международной экспедиции на МКС россиянин Олег Артемьев и итальянка Саманта Кристофоретти в четверг работают в открытом космосе. Они вышли на внешнюю поверхность станции четыре часа назад. И сейчас занимаются установкой адаптера дистанционного манипулятора ERA на модуле "Поиск". Одну из задач космонавты уже выполнили - запустили десять малых космических аппаратов, созданных студентами российских вузов. Работа в открытом космосе продлится более 6 часов.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
Работа космонавта в открытом космосе
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