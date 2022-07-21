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Минприроды предупредило об активном таянии вечной мерзлоты

16:34
  • четверг
  • 21 июля 2022

В Татарстане интенсивное весеннее снеготаяние может привести к повышенной активности оползневого процесса

Как следует из доклада Минприроды и Роснедр "Прогноз развития экзогенных геологических процессов по территории России в 2022 году", на который ссылается "Интерфакс", вследствие активного развития криогенных процессов, связанных с потеплением климата, на территории республики Коми существует потенциальная угроза деформаций, нарушений целостности и разрушения гражданских и промышленных зданий и сооружений.

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Отмечено, что к категории риска отнесены Воркута, полотно северного перегона Северной железной дороги, инфраструктура месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции Печорского угольного бассейна.

Вместе с тем активное развитие криогенных процессов в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется, в частности, на полуостровах Ямал, Гыданский и Тазовский.

Кроме того, в Татарстане интенсивное весеннее снеготаяние может привести к повышенной активности оползневого процесса в Казани, Тетюшах, Чистополе и Камском Устье, в Пермском крае ожидается высокая активность оседания и обрушения поверхности над горными выработками, на ряде территорий Дагестана прогнозируется максимальная активность обвально-осыпных процессов.

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