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Бирюков: Сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте восстановят в течение 10 дней

16:23
  • четверг
  • 21 июля 2022

Пострадавшие квартиры верхних этажей будут отремонтированы

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг озвучил сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте.

"Мы полагаем, что в течение десяти дней все конструкции будут приведены в порядок, кровля будет отремонтирована. Квартиры верхних этажей, которые пострадали, будут также отремонтированы", - сообщил Бирюков.

По его словам, поручения по восстановлению крыши даны мэром города. "В первом и четвертом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение", - добавил Бирюков.

Прокуратура столицы в настоящее время выясняет обстоятельства крупного пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Возгорание началось этой ночью.

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