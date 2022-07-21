Бирюков: Сгоревшую крышу дома на Ленинском проспекте восстановят в течение 10 дней

Пострадавшие квартиры верхних этажей будут отремонтированы
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг озвучил сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте.
"Мы полагаем, что в течение десяти дней все конструкции будут приведены в порядок, кровля будет отремонтирована. Квартиры верхних этажей, которые пострадали, будут также отремонтированы", - сообщил Бирюков.
По его словам, поручения по восстановлению крыши даны мэром города. "В первом и четвертом подъездах до конца сегодняшнего дня будет подано напряжение", - добавил Бирюков.
Прокуратура столицы в настоящее время выясняет обстоятельства крупного пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Возгорание началось этой ночью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"