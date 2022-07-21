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Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма и Севастополя

16:43
  • четверг
  • 21 июля 2022

Всего на полуострове более 400 мест для купания

Как сообщил Роспотребнадзор в Telegram, более 400 мест для купания в Крыму и Севастополе соответствуют требованиям безопасности.

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Лучшими пляжами полуострова названы в том числе "Лазурный берег" в Евпатории, пляж санатория "Форос" в Ялте, пляж санатория "Днепр", поселок Гаспра, а также пляж "Мирный" в селе Поповка Сакского района, пляж гостиницы "Рига" в селе Мысовое Ленинского района, пляжи " Устричный" и "Ракета" в бухте Капсель Судака.

"Всего на полуострове более 400 мест для купания, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности. В любом из них можно отлично провести время", - добавили в ведомстве.

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