Лавров: сотрудничество России и Венгрии продолжается

Несмотря на санкции ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве в четверг, заявил, что, несмотря на санкции ЕС, взаимодействие и сотрудничество Москвы и Будапешта не только продолжается, но и наращивается.

Россия отмечает взаимный настрой Москвы и Будапешта на развитие совместных проектов в сфере энергетики и транспорта, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил, что проинформирует Сийярто о развитии специальной военной операции и перспективах урегулирования на Украине.

Кроме того, российский министр предложил главе МИД Венгрии обсудить сотрудничество в ООН, ОБСЕ и на других международных площадках, пишет ТАСС.

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