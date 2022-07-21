В Красноярском крае спасли медведя с застрявшей во рту банкой

Скоро животное транспортируют в естественную среду обитания

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в Telegram, что в Красноярском крае специалисты извлекли жестяную банку из пасти белого медведя.

"Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки", - написала глава ведомства.

Животное было на грани смерти. Росприроднадзор направил на помощь столичных ветеринаров.

Для проведения процедуры медведя усыпили. Рану обработали. Скоро животное транспортируют на 60-100 километров от населенных пунктов в естественную среду обитания.

ОБНОВЛЕНИЕ (17:04): Медведь оказался медведицей, сообщила Радионова.

"Специалистам удалось погрузить в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нем множество порезов", - добавила она.

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