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Собянин рассказал о будущем пересадочном узле "Серп и Молот"

18:08
  • четверг
  • 21 июля 2022

Дизайн получился интересный

Новый пересадочный узел "Серп и Молот" станет одним из крупнейших в столице - он свяжет D2, D4 и две станции метро. О деталях проекта рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Туда перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции Москва-Товарная. А завершить строительство планируется в 2024 году.

Объект находится на границе исторической части города и современной застройки. Поэтому перед проектировщиками поставили непростую задачу: сохранить архитектуру и учесть новые строительные тренды.

Получился интересный дизайн. Светлые тона и стекло в сочетании с "кирпичной" отделкой.

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