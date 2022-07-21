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"Призываем граждан проходить ревакцинацию": Минздрав о ситуации с ковидом

17:24
  • четверг
  • 21 июля 2022

Это особенно важно для людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями

Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий заявил, что в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это преимущественно штамм "омикрон", который вызывает сравнительно легкое течение болезни.

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"Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно. Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями", - добавил замглавы Минздрава.

Как напомнил Плутницкий, своевременная вакцинация и ревакцинация позволяют существенно снизить вероятность осложненного течения заболевания.

Кроме того, Минздрав рекомендует перенесшим ковид пройти углубленную диспансеризацию, передает ТАСС.

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