ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден заболел коронавирусом

17:37
  • четверг
  • 21 июля 2022

Президент США ушел на карантин

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден переполошил интернет заявлением о своем раке
Медведев назвал Байдена "странным дедушкой с деменцией"

Там добавили, что 79-летний Байден находится на карантине, будет в полной мере выполнять обязанности президента дистанционно.

Уточняется, что президент США был дважды ревакцинирован, симптомы у него очень легкие, он начал принимать Паксловид.

Предыдущий тест на COVID-19 Байдену был сделан во вторник, он был отрицательным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.