Байден заболел коронавирусом

Президент США ушел на карантин

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба Белого дома.

Там добавили, что 79-летний Байден находится на карантине, будет в полной мере выполнять обязанности президента дистанционно.

Уточняется, что президент США был дважды ревакцинирован, симптомы у него очень легкие, он начал принимать Паксловид.

Предыдущий тест на COVID-19 Байдену был сделан во вторник, он был отрицательным.

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