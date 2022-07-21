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Лавров: ЕС слепо следует по пути, который указывают США

18:02
  • четверг
  • 21 июля 2022

Это обстоятельство вызывает сожаление, отметил министр

Европейский союз переживает нелегкие времена, и ему хочется пожелать преодолеть возникшие трудности. Об этом заявил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. 
Лавров: сотрудничество России и Венгрии продолжается

Российский министр отметил, что Европейский союз слепо следует по пути, который указывают США, и данное обстоятельство вызывает сожаление. Лавров отметил, что Россия и Венгрия, несмотря на давление ЕС, реализуют ряд важных экономических проектов. Среди них - расширение атомной электростанции "Пакш".

Подписанные двусторонние соглашения и контракты охватывают весь жизненный цикл станции. Активно сотрудничают наши страны и в поставке Венгрии российских углеводородов.

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