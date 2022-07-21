В Эстонии уберут все памятники советским воинам

События на Украине ускорили процесс

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны приняли "конкретные решения по военным памятникам".

"Постепенно, шаг за шагом нужно перезахоронить останки солдат, находящиеся под памятниками, и перенести сами памятники. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения и хотим решить эту задаче к концу года", - сказала политик (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что события на Украине ускорили процесс переноса памятников советским воинам, погибшим во Второй мировой войне.

"По моим данным, на сегодня их выявлено 148", - добавила премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"