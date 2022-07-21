ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появятся социальные театры для подростков

18:27
  • четверг
  • 21 июля 2022

Инициативу поддержало Минкультуры

Министр культуры Ольга Любимова поддержала инициативу по созданию в России социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.

Большой театр представит три новых постановки за один вечер
В трех московских театрах сменилось руководство

"Сегодня договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - написала министр в Telegram.

Она добавила, что программа "Подростки России" подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы проводить время с пользой.

"Для развития подобных центров было предложено создать социальные театры", - уточнила Любимова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Подростки в театре
Подростки в театре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.