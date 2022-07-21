В России появятся социальные театры для подростков

Инициативу поддержало Минкультуры

Министр культуры Ольга Любимова поддержала инициативу по созданию в России социальных театров для подростков на базе учреждений культуры.

"Сегодня договорились об этом на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - написала министр в Telegram.

Она добавила, что программа "Подростки России" подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы проводить время с пользой.

"Для развития подобных центров было предложено создать социальные театры", - уточнила Любимова.

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