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Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

22:21
  • четверг
  • 21 июля 2022

Противник несет значительные потери

Новые данные о спецоперации по защите Донбасса. За сутки, как сообщили в Минобороны, наша авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили штаб-квартиру СБУ в городе Краматорск, а также пункты управления ВСУ в том числе в Николаеве, где размещались иностранные наемники. Противник понёс значительные потери, наблюдая за которыми мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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