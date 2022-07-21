Школьники рассказали о победе на международных олимпиадах

С триумфаторами соревнований встретились министр просвещения и ректоры ведущих вузов

Министерство просвещения намерено создать специальную систему сопровождения для участников международных школьных олимпиад. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с победителями соревнований учащихся. Он добавил, что министерство планирует быть на связи с каждым из ребят для решения различных вопросов с ведущими образовательными организациями.

Вот она - награда высшей пробы, о которой мечталось, но не верилось. Что медали будут, были уверены, но впервые международное "золото" взяла вся российская сборная по биологии. А старшеклассник из Челябинска стал абсолютным победителем олимпиады по количеству баллов.

"Такого в биологии еще ни разу не было, чтобы Россия по биологии брала четыре золота", - рассказал Яков Коробицын.

Международная олимпиада по биологии прошла в Армении - и это было единственное состязание в очном формате для российских школьников. Другие предметы школьники писали дистанционно, и снова - безоговорочная победа. Команды завоевывают максимум из возможного: четыре золотых медали по химии - и это второй год подряд. А физики срывают "джекпот" уже третий раз - золото забирает вся наша сборная - пять человек.

"Команда России готовится не на уровень международной олимпиады, а гораздо выше. То есть отбор в команду на несколько порядков сложнее, чем сама олимпиада. Сама олимпиада после такой подготовки и таких отборов не вызывает больших трудностей", - отметил победитель международной олимпиады по химии Владимир Михайленко.

С триумфаторами соревнований встретились министр просвещения и ректоры ведущих вузов. В формате живого диалога обсудили уровень школьной программы и развитие олимпиадного движения.

"Это действительно очень талантливые ребята, умные, нацеленные. Сейчас главная задача университетов - принять этих ребят в свои научные школы. И сделать так, чтобы они и дальше были первыми, развивались", - отметил президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы сейчас создаём систему, которая позволит каждому школьнику, который победил в международной олимпиаде, не потеряться. Уже заинтересованы многие государственные компании, чтобы ребята пришли к ним на работу", - рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Большинство победителей олимпиад фактически уже первокурсники, для них открыты лучшие вузы страны, чтобы они смогли и дальше покорять науку - своим трудолюбием и талантом.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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