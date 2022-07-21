Режиссер "Ералаша" получил 14 лет за педофилию

Преступление он совершил в ноябре 2018 года

Солнцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего режиссера Ильи Белостоцкого, передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Его признали виновным в педофилии.

"С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5-6 ноября 2018 года. Белостоцкий, находясь в своей квартире в Москве, изнасиловал малолетнего мальчика. Арестовали режиссера в 2020 году.

С 2004 года Белостоцкий является членом Гильдии кинорежиссеров. Снимал в том числе журнал "Ералаш" и телесериала "След".

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