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Глава МИ-6 высказался по поводу возможной войны США с Китаем

19:15
  • четверг
  • 21 июля 2022

Пекин считает Вашингтон главным разрушителем мира в Тайваньском проливе

Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что, по его мнению, возможная война между США и Китаем не является неизбежной.

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"Очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Ранее в Народно-освободительной армии Китая назвали Вашингтон главным разрушителем мира в Тайваньском проливе.

Как до этого отметили в МИД КНР, власти острова отказались от консенсуса 1992 года, отражающего принцип "одного Китая", и продолжают идти по пути опоры на иностранные государства в поисках независимости.

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