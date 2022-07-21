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Россия расширила санкции против Австралии

19:39
  • четверг
  • 21 июля 2022

В качестве ответной меры

Министерство иностранных дел России объявило об ограничениях в отношении ряда австралийских граждан.

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"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", - говорится в сообщении.

Под санкции попали в том числе заместитель Министра внутренних дел Марк Эблонг и комиссар Австралийской пограничной службы Майкл Оутрэм. С полным списком можно ознакомиться на сайте МИД России.

"В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры", - добавили в ведомстве. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Австралию в числе государств, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно такие страны являются главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире, заявил политик.

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