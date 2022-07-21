Шойгу наградил героев спецоперации

Министр обороны России вручил медали "Золотая Звезда"

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента вручил высшие государственные награды российским военным, проявившим отвагу в ходе специальной операции на Украине. Кроме того, "Золотой звезды" удостоен генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Высшую государственную награду - "Золотую звезду" - военным на лацкан прикрепляет министр обороны. Каждого Сергей Шойгу лично благодарит за проявленное на поле боя мужество. Эти солдаты - действительно настоящие герои.

"Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше уверенно и надёжно будете защищать нашу страну, её независимость, её граждан. Всё то, что вы делаете - это уже история. Значит, продолжайте писать эту историю дальше - как свою личную, так и историю страны. Поздравляю вас от души и очень надеюсь, что вы вернётесь в свои подразделения, и после окончания этой операции живыми и здоровыми вернётесь домой", - отметил Сергей Шойгу.

О своих подвигах эти ребята, впрочем, как настоящие герои, рассказывают неохотно. Говорят - сделали то, что от них требовал долг. И любовь к Родине. Подполковник Илья Сизов во время выполнения полёта по противовоздушной обороне получил информацию о высадке десанта противника в районе острова Змеиный. Действовать пришлось стремительно - машину вёл на предельно малой высоте. Только так можно было засечь вражеский вертолёт. При этом рисковал сам быть обнаруженным. Операция прошла успешно.

"Для меня эта награда очень важная. Хочу выразить огромную благодарность командованию Министерства обороны, нашему верховному главнокомандующему за столь высокую оценку моих действий. Эта награда не только моя личная, а награда всей нашей авиационной группы", - сказал Илья Сизов.

Высшей награды удостоен старший сержант Мерген Донгак. Чтобы спасти сослуживцев и командира своего взвода, ему пришлось рисковать собой. Времени на анализ ситуации просто не было.

"Получили задачу удерживать переправу и в результате два пикапа и двадцать боевиков хотели захватить нас. Завязался бой. Командир взвода был ранен. Я оказал ему первую медицинскую помощь и унёс в безопасное место", - рассказал он.

Его грамотные действия помогли выполнить поставленную задачу без потерь. Удержали и переправу. Тактическая группа старшего лейтенанта Андрея Соловьёва во время выполнения задания попала в засаду и была обстреляна из нескольких миномётов. В таких условиях удалось быстро собраться и сконцентрироваться на самом главном - отстоять свою позицию. Место дислокации противника удалось определить в кратчайшие сроки. Склады с боеприпасами и охранявшие их националисты были ликвидированы.

Указом президента звания Героя Российской Федерации удостоен также полковник Иван Шиц. Под его командованием совсем недавно орденом Жукова был награждён и его танковый полк - за проявленный героизм и мужество. За выдающиеся заслуги в оборонной сфере золотой звездой отмечен и Ян Новиков - генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" - ведущего предприятия по производству средств ПВО.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"