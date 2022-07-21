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Путин обсудил нефтяной рынок и Сирию с наследным принцем Саудовской Аравии

19:53
  • четверг
  • 21 июля 2022

Дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений между странами

В четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечено, что с обеих сторон была дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений между странами.

"Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках "ОПЕК плюс". С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей", - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Аль Сауд обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

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