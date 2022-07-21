Лукашевич: западные вооружения на Украине будут уничтожаться

Все необходимые указания на этот счет уже отданы

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о планах США направить в Эстонию РСЗО HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму 500 миллионов долларов.

"Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге - их перемещения будут внимательно отслеживаться. Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов", - отметил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Все необходимые указания на этот счет отданы на уровне руководства Минобороны, добавил он.

Ранее Пентагон объявил, что всего Украине будут переданы 20 РСЗО HIMARS. Минобороны России же сообщало, что две такие системы уже уничтожены.

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