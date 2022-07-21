Соглашение об экспорте зерна может быть подписано уже в пятницу

Информация подтвердила администрация президента Турции

Как сообщили в администрации президента Турции, соглашение о вывозе зерна с Украины будет подписано 22 июля в Стамбуле в 16:30 по Москве, передает ТАСС.

"Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра действительно состоится подписание договоренности", - цитирует РИА "Новости" слова источника в ООН.

Ранее газета Financial Times написала, что Москва и Киев близки к достижению соглашения об экспорте зерна с Украины, однако стороны до сих пор не пришли к общему знаменателю по поводу того, как гарантировать безопасность судов и портов.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в четверг заявил, что вопросы с поставками российского и вывозом украинского зерна должны решаться параллельно.

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