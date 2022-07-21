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Европол сообщил о контрабанде западного оружия с Украины

22:18
  • четверг
  • 21 июля 2022

Оно продается на черном рынке

У Европола есть доказательства контрабанды вооружений с Украины. Речь идёт о торговле огнестрельным оружием и военными товарами на черном рынке, сегодня это подтвердили немецкому агентству "ДПА" в Европейской криминальной полиции.
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В Европу весь этот опасный арсенал попадает через украинских беженцев, сообщает немецкий "Первый канал". Тайно везут через границу для продажи или самообороны.

Когда оружие с Украины попадёт в руки организованной преступности или террористов - вопрос времени. Криминальной полиции стало известно, что в Европе уже действуют сети контрабандистов, оружие свозят в тайники вдоль украинской границы с ЕС.

По мнению некоторых немецких политиков, на черном рынке ЕС может оказаться и оружие, поставляемое на Украину бундесвером, как это было, например, в Ираке, когда там торговали немецкими штурмовыми винтовками, которые отправила Урсула фон дер Ляйен будучи министром обороны ФРГ.

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