Белгородский губернатор попросил граждан не сбивать беспилотники самостоятельно

Следует звонить по телефону 112

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей региона не сбивать самостоятельно беспилотные летательные аппараты.

"Я предлагаю этого не делать, потому что и наши беспилотники летают, да и небезопасно - это главная причина, - сказал он в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнил Гладков, следует звонить по телефону 112 и сообщить, что вы видели беспилотник.

"Меры будут предприняты", - заверил губернатор.

В Белгородской области с 11 апреля действует высокий уровень террористической опасности. Уже неоднократно фиксировались случаи обстрелов приграничных территорий области со стороны Украины.

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