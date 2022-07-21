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Белгородский губернатор попросил граждан не сбивать беспилотники самостоятельно

21:22
  • четверг
  • 21 июля 2022

Следует звонить по телефону 112

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей региона не сбивать самостоятельно беспилотные летательные аппараты.

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"Я предлагаю этого не делать, потому что и наши беспилотники летают, да и небезопасно - это главная причина, - сказал он в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнил Гладков, следует звонить по телефону 112 и сообщить, что вы видели беспилотник.

"Меры будут предприняты", - заверил губернатор.

В Белгородской области с 11 апреля действует высокий уровень террористической опасности. Уже неоднократно фиксировались случаи обстрелов приграничных территорий области со стороны Украины.

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