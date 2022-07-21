Украинцы в российской форме занимаются разбоем в Славянске

В домах Краматорска ВСУ оборудовали огневые и снайперские позиции

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в четверг, что украинские военные в российской форме демонстративно занимаются разбоем в Славянске, осуществляя при этом видеосъемку.

Также сообщается, что в домах города Краматорска в ДНР ВСУ оборудовали огневые и снайперские позиции, а во дворах разместили РСЗО.

Всего саперами России с начала СВО проверено более 4,7 тысяч га территории Донбасса, обезврежено 102695 взрывоопасных предметов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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