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Евросоюз ввел очередной пакет санкций против России

22:56
  • четверг
  • 21 июля 2022

В списке - Андрей Белоусов и Сергей Собянин

ЕС в четверг ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Документ опубликован в Официальном журнале Евросоюза.
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Брюссель включил в седьмой пакет санкций Сбербанк, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Под новые антироссийские санкции Брюсселя попали ряд физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, передает "Интерфакс". Также в санкционном списке - первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Ранее в четверг Совет ЕС дал разъяснения по новым санкциям против России. В ведомстве подчеркнули, что любые рестрикции "никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией".

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