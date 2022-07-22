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Власти Германии сравнили запуск "Северного потока-2" с поражением

08:16
  • пятница
  • 22 июля 2022

Берлин призвал не увеличивать зависимость от Москвы

Энергозависимость Европы от России не должна привести к запуску трубопровода "Северный поток-2", это было бы равносильно поднятию белого флага. Такое мнение в пятницу, 22 июля, высказал федеральный вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.
Германия вновь получает газ по "Северному потоку"

По мнению германского политика, запуск трубопровода "категорически невозможен", Европа не может допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась.

Хабек призвал не рассматривать возобновление поставок газа в Европу по "Северному потоку-1" как признак надежности России, так как российские власти уже использовали поставки газа "в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу".

С учетом этого германский вице-канцлер призвал и дальше искать альтернативу российскому газу, сообщает РБК.

Ранее в Кремле напомнили о постоянных упреках Запада в том, что Россия якобы использует ситуацию с газом для шантажа и для политического нажима. Однако президент России Владимир Путин "весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя".

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